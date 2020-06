📷 Arjen Robben de retour à l'entraînement au Bayern....pour le plaisir

Est-ce qu'Arjen Robben s'ennuie? Sportivement parlant peut-être que oui. Le Hollandais s'est en effet présenté ce vendredi au centre d'entraînement du Bayern Munich pour ...entretenir sa forme. Il n'est pas question d'un retour de l'ancien numéro 11 munichois sur les terrains. Il est juste venu entretenir sa forme qui, selon les observateurs, est excellente.

En mai 2019, Robben avait annoncé que son contrat ne serait pas prolongé au Bayern, tout comme celui de Ribery. En juillet, Arjen avait annoncé qu'il prenait sa retraite alors que son nom était cité dans plusieurs clubs européens.

Arjen Robben training at Säbener Straße today. The Bayern legend is not training for a return to professional football, but just wants to keep fit. [Bild] pic.twitter.com/lcPDZGRkiQ