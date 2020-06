🎥 Ocampos s'est démené et a été récompensé, Séville remporte le derby

La Liga est de retour, mais pour le feu d'artifice Il faudra encore un peu attendre. Sans public, ce "Gran Derbi" n'a pas eu la même saveur.

Toute l'Espagne attendait le retour de sa Liga, le moins que l'on puisse dire c'est que pour cette reprise nous n'avons pas eu le festival offensif espéré.

La première période est assez insipide. Un seul homme a envie: Ocampos. L'ancien joueur de Marseille court beaucoup sur son flanc, tente de débloquer la situation et il n'est pas payé lorsque l'une de ses frappes vient heurter l'angle du but du Betis.

Après la pause, la chaleur ambiante semble peser sur les épaules des joueurs...et même sur la tête de l'arbitre qui offre un penalty aux Sévillans pour une légère poussée de Bartra sur De Jong. Ocampos, au four et au moulin, ne se fait pas prier et ouvre le score (1-0).

Le Betis est abattu, Fekir se sent bien seul et ce qui devait arriver arriva: sur un corner, c'est encore Ocampos qui dévie le ballon d'une subtile madjer... que Fernando prolonge dans le but. Le match est terminé, pas encore au niveau du chrono mais dans les têtes des 22 acteurs.

GENIAL | Quel superbe assist de Lucas Ocampos pour Fernando, qui double la mise ! 🤩



2️⃣-0️⃣ #ElGranDerbi #SevillaRealBetis 🇪🇸 pic.twitter.com/8S8YODT90B — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 11, 2020

Au classement, le FC Séville consolide sa place dans le Top 4 synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Le Betis doit encore par contre assurer mathématiquement son maintien en Liga.