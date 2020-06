Seraing transfère deux joueurs de l'Antwerp : Kakudji et Bernier

Le Great Old continue à faire le tri parmi ses joueurs.

Ce vendredi soir, le RFC Seraing a officialisé la venue de deux joueurs de l'Antwerp pour la saison prochaine. Gael Kakudji, tout d'abord, qui est un puissant défenseur d'1m93. Le jeune liégeois avait déjà évolué à Seraing, avant de poursuivre sa formation à La Gantoise, puis l'Antwerp. Le défenseur de 20 ans a signé un contrat de deux ans.

Antoine Bernier s'est lui engagé pour un an (avec option pour une année supplémentaire) avec les Métallos. L'ailier belge de 22 ans était prêté par l'Antwerp à Dudelange cette saison. Il a inscrit 1 but et donné 6 passes décisives en BGL. Avant de rejoindre l'Antwerp, Bernier a été formé à Anderlecht.