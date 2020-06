Le Bayern est prêt pour le grand huit

Le jour de gloire est arrivé pour le Bayern. Après une saison tumultueuse, les Bavarois sont à 90 minutes d'un huitième titre de champion d'Allemagne consécutif.

C'est le jour J pour le Bayern Munich. Ce mardi soir, en cas de victoire sur la pelouse du Werder (ou en cas de résultat équivalent à celui du Borussia Dortmund), les Bavarois seront sacrés champions d'Allemagne pour la huitième fois de suite.

Les hommes de Hans-Dieter Flick ont dominé un championnat dont il était totalement absents en début d'exercice. Loin de Dortmund, bloqués à la 7ème place après 13 journées, le titre semblait vraiment leur échapper jusqu'au licenciement de Niko Kovac. Depuis le rouleau compresseur s'est mis en route.

Le Bayern n'a plus perdu depuis le 7 décembre (et un déplacement au Borussia Mönchengladbach) et la machine à buts s'est mise en marche. Lewandowski marque à nouveau comme il respire et que dire de Thomas Müller. Pas toujours élégant, ce dernier empile cependant les passes décisives alors qu'il avait été mis au placard en début d'exercice.

Le Werder, qui lutte encore pour sa survie, aura du mal à contenir les assauts des Gnabry et de Coman. Le gardien des locaux risque de passer une mauvaise soirée.

