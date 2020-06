🎥 Un Kevin de Bruyne des grands soirs permet à Manchester City de prendre la mesure d'Arsenal

Choc au sommet lors de cette 28ème journée de championnat outre-Manche.

Si c'est Aston Villa et Sheffield United qui ont ouvert le bal dès 19h (0-0), Manchester City et Arsenal vont offrir le premier choc anglais depuis la coupure liée au Covid-19 débutée le 9 mars dernier. Les pépins physiques ont dicté leur loi du côté d'Arsenal. Après Xhaka remplacé à la 7e par Ceballos, c'est Pablo Mari qui a aussi dû sortir rapidement durant la rencontre et être remplacé par David Luiz en charnière centrale à la 24e.

De Bruyne a tout simplement régalé ce mercredi soir. Le Diable Rouge a été à l'assist sur le premier but de Man City avec une passe décisive délivrée à Sterling qui d'une frappe croisée puissante ajustera Leno (47e) 1-0. David Luiz verra rouge en début de seconde période. Pris de vitesse par Mahrez, le Brésilien s'aidait des mains et concédait le penalty, son 4e cette saison (un record), alors que l'Algérien filait seul au but. Le penalty sera transformé par KBD (51e), 2-0. Philip Foden aggravera le score en fin de rencontre (90+2), 3-0.

Grâce à cette victoire face aux Gunners, Manchester City (2e, 60 points) conforte sa place de dauphin en Premier League. Arsenal (9e, 40 points) manque de son côté une belle opportunité de se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

4⃣ minutes de jeu et déjà la fin du match pour Xhaka... 🔚🙄 pic.twitter.com/DAxXlGccPO — VOOsport (@VOOsport) June 17, 2020