🎥 Le duo franco-belge porte le Real

Le Real avait encore la pression, et les hommes de Zinedine Zidane ont eu toutes les peines du monde pour se défaire d'une équipe de Valence qui va rêver du VAR toute la nuit.

Le Real devra s'habituer à la pression: durant les 4 prochaines journées de championnat les joueurs de la capitale joueront toujours après le FC Barcelone. Avec cinq points de retard au coup d'envoi, la donne était simple pour Ramos et compagnie: il fallait l'emporter.

Comme nous vous en parlions cette semaine, dans ce nouveau système mis en place par Zidane, la complicité entre Eden Hazard et Karim Benzema devient d'un coup très importante. C'est ce duo qui sauve le Real d'une bien mauvaise surprise. A l'heure de jeu le Diable Rouge crée un décalage avant de servir Benzema qui ne se fait pas prier pour faire trembler les filets adverses.

Asensio, retour marquant

Cette action collective, la plus belle du match pour les Madrilènes, vient masquer une rencontre un peu compliquée pour l'actuel dauphin du Barça. Ce sont même les joueurs de Celades qui se sont créés la première occasion via Rodrigo qui frappe le poteau de Courtois. Ce même Rodrigo a même marqué un but, qui lui a été refusé par le VAR pour une position de hors-jeu très discutable.

Cependant, la prestation de Valence est assez insipide dans son ensemble. Tout le contraire du match d'Eden Hazard qui est dans tout les bons coups ce jeudi soir, même si c'est Mendy qui sert Asensio pour le deuxième but de la rencontre, lui qui touche son premier ballon depuis 12 mois. L'histoie est belle et les jeux sont faits dans cette rencontre.

Arrive alors le grand moment de cette rencontre. Benzema nous sort une régalade: contrôle pied droit, volée pied gauche en pleine lucarne. Le Golazo de la soirée, indéniablement. Entre un Eden en jambes et un Karim tueur, le Real semble paré pour les dernières échéances.

Au classement, le Real revient donc à 2 points du rival catalan. La fin de championnat n'annonce des plus chaudes en Liga.