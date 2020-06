Leicester City annonce plusieurs prolongations de contrat

La fin de contrat de trois joueurs le 30 juin prochain du côté de Leicester City pouvait poser problème en vue de la prolongation de la saison ; les Foxes ont veillé au grain.

Wes Morgan, capitaine du club (36 ans), Christian Fuchs (34 ans) et Eldin Jakupovic (35 ans) ont rempilé pour une saison de plus du côté de Leicester City : tous trois arrivaient en fin de contrat le 30 juin prochain et resteront jusqu'en juin 2021 chez les Foxes.

Andy King (31 ans) ne sera par contre pas conservé : champion d'Angleterre 2016 comme ses trois compères, il est prêté cette saison à Huddersfield Town et la fin de son contrat ne pose pas de problème sérieux à Leicester City, qui le laissera libre d'ici deux semaines.