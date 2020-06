Frank Lampard réagit aux rumeurs sur N'Golo Kanté : "Nous avons besoin de lui"

Alors que The Times rapportait il y a peu la volonté de Chelsea de se séparer de N'Golo Kanté, Frank Lampard a réaffirmé l'importance du champion du monde 2018 pour les Blues.

Privé de transferts pendant un an et demi, Chelsea a choisi d'investir sur le mercato cet été. En effet, les Blues ont déjà enregistré les signatures de Hakim Ziyech et de Timo Werner en vue de la saison prochaine pour un montant approchant les 100 millions d'euros. Par conséquent, le club de Roman Abramovitch souhaite vendre pour financer ses achats. C'est pourquoi, selon The Times, N'Golo Kanté aurait été placé sur la liste des transferts.

Néanmoins, en conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre d'aujourd'hui face à Aston Villa (coup d'envoi à 17H15), l'entraîneur des Blues, Frank Lampard, a tenu à réaffirmer toute la confiance qu'il pouvait avoir en N'Golo Kanté. Des propos ensuite relayés par Goal.com.

"Pour ce qui est de N'Golo, j'ai lu des choses à propos de lui et son avenir au club. Je l'ai souvent dit à propos de N'Golo, l'un des meilleurs joueurs de milieu de terrain du monde, j'aurais aimé pouvoir jouer avec lui [...] N'Golo est tellement important pour nous. Nous avons besoin de lui régulièrement et, avec un peu de chance, nous l'aurons maintenant."