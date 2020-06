Arsenal implose, Arteta s'énerve: "C'est juste inacceptable"

Arsenal avait deux belles occasions de se remettre dans le bon sens, mais les Gunners ont à nouveau été ridicules à Brighton. Ce n'est pas du goût d'Arteta.

Mikel Arteta l'a mauvaise. Après la nouvelle contre-performance des Gunners, l'entraîneur espagnol ne s'est pas privé de critiquer le comportement de ses troupes.

"Je pense que tout est de notre faute, par rapport à la façon dont il faut jouer un match de Premier League. C'est pendant 100 minutes, pour chaque balle, chaque action. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. C'est quelque chose qui est indispensable et qui n'est pas négociable. Nous avons fait plus qu'assez pour gagner ce match et nous l'avons jeté à nouveau. Je ne veux pas trouver d'excuses. C'est inacceptable, nous avons manqué de caractère, de leaderchip".

Neuvièmes à huit points de la quatrième place occupée par Chelsea, qui compte un match de moins, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang voient la qualification pour la Ligue des Champions s'éloigner encore un peu plus.