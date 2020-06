Pas de 123e but pour Dries Mertens, courte victoire pour le titulaire Yannick Carrasco

Célébré pour son record, Dries Mertens aura dû patienter un peu plus d'une heure avant de monter au jeu, mais l'essentiel est acquis pour le Napoli: les trois points.

En plus de Youri Tielemans et de Leandro Trossard, deux autres Diables Rouges ont pris part aux rencontres du début de soirée sur les pelouses européennes. Yannick Carrasco, qui était titulaire pour la deuxième fois depuis la reprise avec l'Atletico, et Dries Mertens qui a pourtant débuté sur le banc avec le Napoli.

Et ça s'est bien passé pour les deux Diables Rouges, qui sont malgré tout restés muets. L'Atletico s'est contenté du service minimum à Levante: un autobut de Bruno au quart d'heure a suffi, les Colchoneros repassent devant Séville et retrouvent leur place sur le podium (0-1). L'autre rencontre de Liga entre Valladolid et Seville ont partagé l'enjeu (1-1, buts de Jaime Mata et d'Unai sur penalty).

GOAL | L'Atlético prend l'avantage suite à un but contre son camp de Bruno González ! 🧐



Le Napoli dans la douleur

En Italie, le Napoli a aussi souffert pour se défaire du Hellas Verone, autre candidat aux places européennes. Les Partenopei ont ouvert le score en fin de première période grâce à Arkadiusz Milik, mais ont dû attendre les arrêts de jeu pour terminer le travail grâce à un coup de tête d'Irving Lozano.

Suffisant pour honorer les maillots spéciaux concoctés par le Napoli pour célébrer le record de Dries Mertens, et pour se rapprocher de la cinquième place de la Roma (0-2). Dans l'autre rencontre, Cagliari, toujours privé de Radja Nainggolan, s'est imposé sur la pelouse de la SPAL grâce à un but tardif de de Giovanni Ssimeone (0-1).