🎥 Jürgen Klopp ému après le sacre de Liverpool : "C'est un rêve"

Jürgen Klopp est incontestablement dans l'histoire de Liverpool. En une année, l'Allemand a permis à Liverpool de remporter la Premier League, La Ligue des Champions mais aussi la Coupe du Monde des clubs.

En cinq années, Klopp a remis Liverpool sur la carte du football. Interrogé juste après l'annonce du titre par Sky Sport, l'ancien coach du Borussia Dortmund ne pouvait pas cacher son émotion : "C'est la meilleure chose que je puisse imaginer et que je puisse rêver. C'est un moment incroyable", expliquait-il trés ému.

"Incroyable ce que les garçons ont fait au cours des deux ou trois dernières années. C'est un pur plaisir pour moi de les former. Ceci est pour tous les fans. J'espère qu'ils le célèbrent. Nous avons réalisé cet exploit tous ensemble et c'est une joie de le faire pour les fans", a-t-il conclu.

