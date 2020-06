🎥 Le coup de coude scandaleux d'Aleksandar Mitrovic

Nous n'en étions qu'au début de la rencontre entre Leeds et Fulham mais Aleksandar Mitrovic s'est directement mis dans le bain.

Un coup de coude aussi volontaire que scandaleux du Serbe en plein visage d'un défenseur de Leeds. Le pire, c'est que l'arbitre ne l'a pas vu....et qu'il n'a donc pas reçu le moindre carton.

Un véritable scandale.

