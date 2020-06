🎥 Cynique, le Real continue sa marche en avant

Le Real a maîtrisé l'Espanyol pour se donner un petit droit à l'erreur dans le sprint final de la Liga.

La bataille entre le FC Barcelone et le Real Madrid fait rage en Espagne et le nul concédé par les Catalans au Celta Vigo pouvait permettre aux hommes de Zinedine Zidane de prendre deux points d'avance au classement.

Eden Hazard est titulaire pour ce déplacement à l'Espanyol, lanterne rouge du championnat. La première mi-temps est compliquée pour les Madrilènes. Les premières possibilités sont pour les locaux, même si Courtois n'est mis à contribution que sur un coup franc rentrant.

Quant à Eden, le Diable Rouge est serré de près, et les possibilités se font rares. Il faut attendre les arrêts de jeu pour voir l'éclair de génie de cette rencontre. Ramos dévie pour Benzema, le Français sert Casemiro d'une subtile talonnade, le Brésilien ne se fait pas prier pour marquer le premier et seul but du match (45', 0-1).

🧠 | Quel assist lumineux de Benzema pour Casemiro ! 🤤#EspanyolRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/v1oTmobXkZ — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 28, 2020

En effet, il ne sera plus rien marqué dans ce match que le Real va gérer, en restant solide, en faisant tourner son effectif. Cette victoire a un double effet en Catalogne: elle renvoie le Barça à deux points et assome pratiquement définitivement l'Espanyol, qui va tout droit en Liga 2.

Le Real a donc 2 points d'avance sur Messi et compagnie.