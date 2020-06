Le coup de gueule d'Axel Witsel après la dernière sortie manquée du Borussia

La saison s'est terminée sur une fausse note pour le Borussia Dortmund et Axel Witsel n'a pas apprécié le spectacle.

Assurés de leur deuxième place avant la rencontre, Axel Witsel, Thorgan Hazard et leurs équipiers ont bu la tasse contre Hoffenheim et Andrej Kramaric, auteur d'un quadruplé. Et Axel Witsel était remonté après ce dernier match de la saison.

Axel Witsel fâché

"Tout le monde doit défendre. C'est difficile de gagner un match si tout le monde ne court pas", estime le Diable Rouge pour Eurosport. "Sur papier, on avait peut-être la meilleure équipe, mais sur le terrain c'est différent."

Si Axel Witsel était plutôt positif avec la deuxième place conquise par le BVB cette saison, derrière un Bayern qui continue de marcher sur le football allemand, ce dernier match de la saison lui laissera sans aucun doute un goût amer dans la bouche.