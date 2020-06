Premier League : Southampton plonge Christian Kabasele et Watford dans le doute

Battu 3 buts à 1 à domicile face à Southampton, Watford devra lutter jusqu'au bout pour rester en Premier League.

En difficulté cette saison, Watford n'a toujours pas assuré son maintien en Premier League. Pourtant, les Hornets avaient une bonne occasion de se donner de l'air cet après-midi face à Southampton (14e). Une victoire auraient alors permis aux hommes de Nigel Pearson d'engranger trois points précieux pour prendre leur distance avec la zone rouge.

Néanmoins, les coéquipiers de Christian Kabasele (resté sur le banc durant toute la rencontre) n'ont pas saisi leur chance et se sont inclinés sur le score de trois buts à un. Côté Rouge et Blanc, Danny Ings (16e, 70e) et James Ward-Prowse (86e) ont annéanti les espoirs du club situé dans le Hertfordshire, et ce mallgré le but contre son camp de Jan Bednarek (79e).

En somme, Watford reste 16e avec 28 points après 31 matchs joués. Une position délicate puisque le club anglais ne compte qu'une seule unité d'avance sur ses poursuivants, à savoir West Ham (17e), Bournemouth (18e) et Aston Villa (19e). La bataille pour le maintien semble donc vouée à être disputée jusqu'à la fin de la saison...