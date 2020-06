Zinédine Zidane prend la défense d'Eden Hazard : "Je ne suis pas préoccupé"

Malgré des performances en dents de scie, Eden Hazard peut compter sur le soutien de son entraîneur, Zinédine Zidane.

Après avoir plutôt réussi son retour face à Eibar le 14 juin dernier, Eden Hazard a du mal à confirmer ses bonnes dispositions sur les derniers matchs du Real Madrid. En effet, le capitaine des Diables Rouges a réalisé une performance assez décevante face à l'Espanyol Barcelone hier soir.

Néanmoins, à l'issue de la rencontre, Zinédine Zidane a apporté son soutien à l'ancien joueur de Chelsea en conférence de presse. "On connaît tous la position favorite d’Eden Hazard et là où il est le plus à l’aise [...] Je ne suis pas préoccupé par son manque d’efficacité devant le but, nous sommes contents de ce qu’il apporte à l’équipe." (propos relayés par RTL Sport)