🎥 Chevilles matraquées, fautes à répétitions: le Real s'inquiète pour Eden Hazard

Il n'avait fallu que quelques minutes contre Eibar lors du match de reprise du Real, pour qu'Eden Hazard reçoive un premier coup sur la cheville droite, celle qui fait l'objet de toutes les attentions autour du Brainois depuis quelques mois. La tendance semble se généraliser.

Dimanche, à Barcelone, contre l'Espanyol, Eden Hazard a pris des coups. Et, lien de cause à effet ou pas, il est totalement sorti de son match. Ce traitement spécial réservé au numéro 7 du Real commence à inquiéter en interne, comme l'explique Marca dans son édition du jour: le Real Madrid aimerait qu'Eden Hazard soit 'mieux protégé' par le corps arbitral.

Les chiffres sont d'ailleurs là pour appuyer le raisonnement madrilène: depuis le début de saison, Eden Hazard a subi 44 fautes en 1008 minutes de jeu, en Liga, soit une faute toutes les 22 minutes, c'est plus que n'importe quel autre joueur.

À titre de comparaison, le quotidien espagnol avance les chiffres de Karim Benzema (12 fautes subies en 2651 minutes) et de Vinicius (23 fautes en 1123 minutes) qui sont nettement inférieurs. Mais, même Lionel Messi n'a pas droit au même traitement de faveur que le capitaine des Diables. Le numéro 10 du Barça a subi 57 fautes cette saison et joué 2340 minutes en championnat, soit une faute toutes les 41 minutes. Moins qu'Eden Hazard donc.

Ce n'est pourtant pas nouveau. En fin d'année 2019, Opta avait révélé qu'Eden Hazard avait subi 1030 fautes au cours de la décennie, faisant du Diable Rouge le joueur le plus fauché de la décennie 2010-2020 et de loin.

Et en Premier League, le Brainois avait rapidement fait connaissance avec les méthodes des défenseurs anglais. Il subissait en moyenne trois à quatre fautes par match. Il n'a donc pas découvert, en Espagne, qu'il était une cible mouvante. Mais les blessures successives à la cheville cette saison l'ont probablement fragilisé, physiquement et mentalement, et ça rend sans doute un retour à son meilleur niveau plus compliqué...

Mourinho said it back in 2015, Eden Hazard (and similar players) need protection from the referees. 5 years later and this is what continues to happen when nothing has changed since (keep in mind this was just from the first half).



