Comme si c'était le bon moment pour retrouver l'Atlético....

C'est un FC Barcelone en pleine crise sportive et médiatique qui reçoit un Atlético Madrid en pleine bourre. Le titre de champion d'Espagne pourrait se rapprocher du Real.

Le FC Barcelone est au fond du trou depuis quelques semaines. Les Catalans ont laissé le Real prendre deux points d'avance, mais les prestations sportives des Catalans sont de plus en plus fades.

Pire, après les deux points perdus sur la pelouse du Celta Vigo, il y a eu une véritable fracture entre les joueurs et l'entraîneur Quique Setièn. Dans la foulée, la presse espagnole a annoncé que ce dernier ne serait plus l'entraîneur des Catalans la saison prochaine. L'ombre de Xavi plâne sur le Nou Camp.

En face, l'Atlético Madrid se porte bien, et dans le plus pur style de Diego Simeone. Pas souvent spectaculaires, les Colchoneros restent tout de même sur un 10/12 depuis la reprise. L'entraîneur argentin peut en plus compter sur un Diego Costa revenu de nulle part et qui a retrouvé ses sensations de buteur.

