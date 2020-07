Bayern Munich : Les premiers mots de Leroy Sané

L'international allemand est enfin un joueur du Bayern Munich. Le club bavarois a officialisé le transfert ce vendredi matin.

Leroy Sané a signé un contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich et il a accordé ses premiers mots au site officiel du club bavarois.

"Le FC Bayern est un très grand club et a de grands objectifs - et ces objectifs me conviennent également. J'ai suis impatient de relever ce nouveau défi et j'ai hâte de m'entraîner avec l'équipe. Je connais Hansi Flick depuis l'équipe nationale U21, nous avions de très bonnes relations. Je veux gagner le plus de titres que possible avec le Bayern Munich, et la Ligue des Champions est en tête de ma liste", a lâché le joueur âgé de 24 ans.