Zlatan Ibrahimovic sur le départ et de retour en Suède ?

Zlatan Ibrahimovic dispose d'une option pour prolonger son bail à l'AC Milan d'une saison, mais devrait quitter la Lombardie.

Après son premier départ en 2012, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) pourrait bien être proche de nouveaux adieux : alors que le Z n'a jusqu'à présent disputé que 11 rencontres et dispose d'une option pour une saison de plus, il devrait, d'après Sky Italia, quitter l'AC Milan et retourner en Suède.

Ibrahimovic s'était déjà entraîné durant la période de confinement avec le club d'Hammarby, au sein duquel il dispose de parts à hauteur d'environ 25% ; c'est dans le même club que le Suédois devrait terminer sa carrière. Autrement dit chez le rival de son premier club, Malmo, ce qui ne fera pas que des heureux au pays ...

Depuis son retour l'hiver dernier au terme de son bail à Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic a disputé 11 rencontres et inscrit 4 buts.