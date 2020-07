Clap de fin pour Claudio Pizarro

L'attaquant péruvien aura réussi le dernier objectif de sa carrière : maintenir le Werder en Bundelisga.

C'est une figure importante du football allemand qui prend sa retraite. A 41 ans, Claudio Pizarro a décidé de raccrocher les crampons après avoir terrorisé les défenses de Bundesliga pendant 21 ans. Arrivé en Allemagne en provenance de l'Allianz Lima au Pérou en 1999, Pizarro a directement impressionné de par son efficacité devant le but.

L'attaquant a fait les beaux jours du Werder Brême mais aussi du Bayern. Le Péruvien a également porté les couleurs de Chelsea (de 2007 à 2008) et de Cologne (de 2017 à 2018). Au Werder, il est devenu une véritable légende : 320 matchs pour 153 buts et 53 passes décisives et une Coupe d'Allemagne.

Mais c'est au Bayern que le joueur a confirmé ses talents de buteur et qu'il a étoffé son palmarès. En 327 rencontres, il aura inscrit 125 buts et distillé 53 passes décisives avec, à la clef, une Ligue des Champions, cinq Coupes d'Allemagne, six Bundesliga, une Coupe du Monde des clubs, une Supercoupe de l'UEFA et une Supercoupe d'Allemagne.

Un magnifique palmarès pour Pizarro qui a aussi fait les beaux jours de la sélection péruvienne avec 85 sélections et 20 buts. Si le joueur est devenu moins prolifique ces dernières années, il s'est érigé comme un véritable leader de groupe. Lundi, il a réussi le dernier objectif de sa carrière : maintenir en Bundesliga le club qui l'a attiré en Europe. Avec un partage 2-2 contre Heidenheim, le Werder s'est maintenu de justesse. Une fin de carrière qui se termine en beauté pour Claudio Pizarro.