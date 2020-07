Le KVO lorgne sur un cadre de l'Union

Le quatrième renfort estival des Côtiers?

Après un attaquant (Mmarko Kvasina), un latéral gauche (Théo Ndicka) et un milieu défensif (Maxime D'Arpino), c'est un défenseur central que le KVO aimerait recruter.

Et le Franco-Marocain Ismaël Kandouss est la piste privilégiée par les Côtiers selon Het Laatste Nieuws. La première offre ostendaise a été repoussée par l'Union, mais le KVO devrait revenir à la charge, précise le quotidien.

Arrivé en provenance de Dunkerque, il y a un an et demi, Ismaël Kandouss avait profité du départ de Thibault Peyre pour s'installer rapidement dans le onze bruxellois. La saison dernière, il a disputé l'intégralité de 25 des 28 rencontres de l'Union en D1B et même inscrit deux buts. Des chiffres qui expliquent pourquoi l'Union ne veut pas le laisser filer...