Euphorie à Waasland-Beveren: "Le PSG, ça n'arrive pas toutes les semaines"

Loin de l'agitation suscitée par le verdict de la CBAS, qui a décidé d'invalider la relégation waeslandienne, le noyau waeslandien poursuit sa préparation et s'apprête à croiser la route du PSG. Un immense honneur pour les hommes de Nicky Hayen.

Le PSG a confirmé la première partie de son programme de préparation et on y retrouve un club belge: après le Havre (12 juillet) et avant le Celtic (le 21), c’est bien Waasland-Beveren qui affrontera Neymar, Mbappé et consorts, vendredi prochain.

Et les Waeslandiens peuvent s’attendre à avoir du lourd en face d’eux. "Nous jouerons 4*30 minutes et s’il n’y a pas eu d’accord sur qui jouera ou qui ne jouera pas, le PSG a confirmé qu’il avait l’intention de jouer avec son équipe A", précise le porte-parole de Waasland-Beveren à Sporza.

Et la nouvelle a, comme on peut s’en douter, susciter un certain l’enthousiasme dans le vestiaire. "Notre entraîneur, Nicky Hayen, l’a annoncé aux joueurs jeudi et les réactions étaient euphoriques. Ça n’arrive pas toutes les semaines ce genre de match et ça vaut d’ailleurs pour l’ensemble du club." Un club qui, malgré le contexte particulier, va savourer ce match de gala à nul autre pareil.