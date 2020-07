Eibar assure pratiquement sa présence en Liga

Eibar a bien profité d'une rencontre face à une bête mourante pour pratiquement assurer son maintien en Liga.

Eibar avait encore besoin de points pour assurer son maintien, c'est pratiquement dans la poche à la suite de sa victoire sur la pelouse d'un Espanyol à l'agonie.

Eibar a marqué ses deux buts en première période, des oeuvres de Edu Exposito, auteur d'un doublé lors de la première demi-heure (25' et 36'). Le premier but est venu sur penalty, le deuxième aussi mais il a été marqué en deux temps.

Au classement, Eibar a maintenant 7 points d'avance sur Majorque, qui jouera ce soir sur la pelouse de Séville. Si Majorque s'incline, Eibar sera sauvé.