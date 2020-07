inadmissible: Wilfried Zaha victimes de menaces racistes !

Wilfried Zaha n'a pas spécialement bien préparé sa rencontre face à Aston Villa ce dimanche. L'attaquant de Palace a en effet reçu des insultes racistes via es réseaux sociaux à la suite de l'annonce de sa titularisation.

"tu ferais mieux de ne pas marquer demain (aujourd'hui, ndlr) connard de noir, ou je viendrai chez toi habillé en fantôme." Tout le monde aura compris la référence des fantômes à la vue des photos ci-dessous.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ