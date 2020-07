Eden Hazard va devenir le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid en cas de titre !

Ce soir, en cas de victoire, le Real Madrid sera couronné champion d'Espagne - et Eden Hazard, qui devrait retrouver les terrains, verra son prix total augmenter conséquemment.

C'est une information rapportée par le média espagnol AS : si le prix d'Eden Hazard au moment de son transfert au Real Madrid avait été fixé, au terme de longues négociations, à 100 millions d'euros plutôt que les 140 initialement réclamés par Chelsea, la présidente des Blues, Marina Granovskaia, aurait également placé des clauses permettant au club londonien de toucher divers bonus qui pourraient faire monter le prix total du Diable Rouge à environ 130 millions, si tous étaient activés.

Ces bonus sont divers, allant des plus simples (nombre de matchs joués, qualification et prestations en Ligue des Champions) aux plus complexes, comme le fait de gagner le Ballon d'Or lors de sa période madrilène (une clause qui n'est pas inédite, Neymar en ayant notamment négocié une lors de sa signature au PSG). Mais l'une de ces clauses pourrait être activée ce soir, et non des moindres : en cas de titre lors de sa première saison avec le Real Madrid, Hazard rapporterait 15 millions d'euros supplémentaires à Chelsea.

Un montant pas anodin

Si Eden Hazard, qui a fait son retour dans le groupe madrilène pour la réception de Villarreal ce soir et espère donc exorciser une saison frustrante par une belle prestation dans le match du titre, venait à coûter 15 millions d'euros supplémentaires, il battrait un record : celui de Gareth Bale, qui a coûté 101 millions d'euros au Real Madrid en 2013.

Le Diable Rouge deviendrait donc le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid, rien que ça. Et ce alors que sa saison, pourrie par les blessures, n'aura que partiellement répondu aux attentes ; de quoi pousser le joueur à briller d'autant plus la saison prochaine ...