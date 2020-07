Un nouveau venu à l'Union sacré joueur de l'année dans son ancien club

Les supporters de Portsmouth ont tranché et ils ont élu le meilleur joueur de la défunte saison: il s'agit du tout nouveau joueur de l'Union, le défenseur central Christian Burgess.

Le colosse de 28 ans, qui a joué une demi-heure ce samedi sur la pelouse d'Eupen, a donc été mis à l'honneur une dernière fois par son ancien club, pour lequel il a disputé 210 rencontres en 5 saisons.

🗳️ The votes are in...



🙋‍♂️ You've chosen Christian Burgess as your Player of the Season#Pompey pic.twitter.com/BTIx49aHmX