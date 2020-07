Victor Osimhen a finalement passé sa visite médicale dans un club

Après plusieurs jours de tergiversations, Victor Osimhen a finalement fait son choix et a même passé sa visite médicale dans son nouveau club.

Le journal L'Equipe annonce que le feuilleton touche à sa fin: Victor Osimhen a passé sa visite médicale à Naples, et tout s'est bien déroulé.

Le Nigérian rapportera 81 millions d'Euros à Lille et signera un contrat de 6 ans dans le club de Dries Mertens, avec lequel il participera à l'Europa League la saison prochaine.

Passé par Charleroi et Wolfsburg, Victor Osimhen était au centre de discussions entre ses anciens agents et son nouveau représentant. Tout est finalement rentré dans l'ordre et le Nigérian va signer au San Paolo comme prévu.