Il n'y aura pas de Ballon d'Or en 2020!

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo devront attendre un an de plus pour poursuivre leur prestigieux combat.

Petite surprise sur la planète football: France Football, organisateur du prestigieux scrutin du Ballon d'Or a pris la décision de ne pas décerner de trophée au meilleur joueur du monde en 2020. "A circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles", commente l'hebdommadaire français sur les réseaux sociaux. "Pour la première fois depuis 1956, le Ballon d'or ne sera pas attribué faute de conditions équitables suffisantes." Lionel Messi et Cristiano Ronaldo resteront donc bloqués à 6-5 un an de plus.