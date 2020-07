Le jour J comme Juventus

Après quelques rencontres compliquées, la Juventus pourrait enfin souffler ce jeudi soir et fêter son neuvième titre de suite en Serie A.

A la Juventus, les années et les coachs se suivent et les saisons se ressemblent. Même si Naples, L'inter ou encore l'Atalanta ont essayé de la faire tomber de la première place du podium, la Vieille Dame reste sereine et devrait ce jeudi soir fêter un nouveau titre de champion.

Si les Bianconeri gagnent jeudi soir sur la pelouse de l’Udinese lors de la 35e journée, ils seront champions. Explications : en tête du championnat, la Juve est à 7 longueurs de son concurrent milanais. Mercredi soir, l’Inter a fait match nul à domicile contre la Fiorentina (0-0). S’ils gagnent, les Turinois auront ainsi 11 points d’avance sur les Milanais. Il restera alors trois journées avant la fin du championnat, et 9 points à glaner. Trop court pour l’Inter Milan.

La victoire de l’Atalanta Bergame, ce mardi soir contre Bologne (1-0), n’y change rien. Le futur adversaire du Paris SG en quart de finale de la Ligue des champions (12 août) compterait alors 9 points de retard sur la Juventus à trois matches de la fin de la Serie A. Mais le goal-average particulier est en faveur de Turin (victoire 3-1 de la Juve et nul 2-2) : la Juventus ne pourrait plus être rattrapée, et serait donc sacrée.

