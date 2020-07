Joueur de la Saison en Premier League? Les internautes votent (massivement) pour Kevin De Bruyne

Si les prix de Joueur de la saison, lui ont échappé au profit du capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, Kevin De Bruyne peut se vanter d'avoir séduit de nombreux passionnés.

Chaque année, la BBC organise un sondage pour permettre à ses internautes de voter pour leur joueur de la saison et ils ont massivement opté pour Kevin De Bruyne: 45% des votes pour le meilleur passeur d'Angleterre, qui devance Jordan Henderson (27%) et Sadio Mané (12%).

The men's player of the season as voted by you... is... 🥁



Kevin De Bruyne ✨



He took 45% of the vote.



Results: https://t.co/r7ju3tjNH2 #bbcfootball pic.twitter.com/22Mk4nJLCE