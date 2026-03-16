Un impact immédiat : Kevin De Bruyne est bien de retour, pour le grand bonheur du Napoli... et des Diables

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Monté au jeu à la pause contre Lecce, Kevin De Bruyne a changé le cours de la rencontre, avec notamment un corner décisif sur le but du 2-1. De retour de blessure, le joueur de 34 ans semble prêt à retrouver le onze de base, pour le plus grand bonheur du Napoli... et des Diables Rouges.

Entré en jeu à la pause après avoir joué 12 minutes la semaine précédente contre le Torino, Kevin De Bruyne a changé le cours de la rencontre entre le Napoli et Lecce, ce samedi soir.

Auteur de passes dont il a le secret et d'un super corner pour permettre à Matteo Politano de faire 2-1, le Diable Rouge confirme qu'il est déjà de retour dans une bonne forme physique, comme s'en étonnaient déjà les médecins du Napoli à son retour d'Anvers.

Alors qu'il était plutôt attendu dans ce rôle après la trêve internationale, De Bruyne pourrait déjà reprendre une place de titulaire ce vendredi soir à Cagliari, si l'on en croit les indiscrétions du Corriere dello Sport.

Kevin De Bruyne semble prêt pour un retour dans le onze du Napoli

Un retour qui tomberait à point nommé pour Naples, à la lutte avec l'AC Milan pour la deuxième place et ayant vu Antonio Conte privé de plusieurs milieux de terrain ces derniers mois.

"À ce jour, seuls Rrahmani, Di Lorenzo, Neres et Vergara seront absents vendredi. Tous les autres entrent dans le processus de sélection", écrit le quotidien italien. "Avec McTominay et De Bruyne qui peuvent commencer et les retours de Lobotka et Gilmour, l'effectif sera encore plus fourni et diversifié et cela va permettre à Antonio Conte de mettre en place une rotation stratégique pour les neuf dernières journées.

N'ayant pas encore eu beaucoup de temps de jeu et montrant ses qualités à peine revenu de blessure, Kevin De Bruyne pourrait donc rapidement permettre de faire souffler quelques coéquipiers qui ont enchaîné pendant la vague de blessures, et apporter une touche de qualité supplémentaire au Napoli qui pourrait être déterminante pour les Napolitains, qui restent à l'affût des faux pas de l'Inter, qui compte huit points d'avance.

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