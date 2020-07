La Süper Lig va changer de format

Ce mercredi, le président de la Fédération turque de football, Nihat Ozdemir, a indiqué que la Süper Lig présenterait un format différent la saison prochaine.

Nihat Ozdemir, le président de la Fédération Turque de football, a annoncé ce mercredi qu'aucune équipe de Süper Lig ne serait reléguée à l'issue de la saison qui vient de se terminer, comme l'a relayé Reuters. Ce qui signifie que le championnat turc comprendra 21 équipes en 2020-2021.

Ankaragücü, Kayserispor et Malatyaspor, normalement relégués, vont garder leur place dans l'élite. Trois équipes promues issues de la deuxième division viendront les rejoindre. Hatayspor et Erzurumspor et le vainqueur entre Adana Demirspor et Fatih Karagümrük qui joueront la finale d'accession ce jeudi.

Ozdemir a également précisé que quatre clubs seront relégués à l'issue de la saison 2020-2021.