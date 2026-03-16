Mustapha Bundu, le pire transfert de Peter Verbeke à Anderlecht ? "On avait pourtant un dossier incroyable"

Mustapha Bundu, le pire transfert de Peter Verbeke à Anderlecht ? "On avait pourtant un dossier incroyable"
Photo: © photonews
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Rapidement tombé dans l'oubli au Lotto Park, Mustapha Bundu est considéré comme l'un des pires transferts de l'histoire récente d'Anderlecht. Le club bruxellois avait pourtant "un dossier incroyable" favorisant son recrutement, selon son ancien CEO Peter Verbeke.

Directeur sportif, CEO puis CEO Sports, Peter Verbeke a occupé un rôle important au Sporting d'Anderlecht entre février 2020 et son départ le 31 décembre dernier. Une période durant laquelle le club bruxellois a dû fondamentalement se restructurer et où de nombreux transferts ont été réalisés par le club. Certains très concluants, d'autres beaucoup moins.

Invité dans l'émission "En Off" de Sacha Tavolieri, celui qui avait été le directeur sportif du Club de Bruges et de La Gantoise avant son arrivée dans la capitale a été interrogé, en fin d'émission, sur son pire transfert réalisé à Anderlecht.

L'évidence serait probablement de répondre Mustapha Bundu, arrivé en 2020 en provenance d'Aarhus contre 2,8 millions d'euros, puis prêté trois fois d'affilée avant d'être cédé librement à Plymouth Argyle, en D3 anglaise, après avoir joué onze matchs seulement avec l'équipe première d'Anderlecht.

Tout le monde était convaincu par Mustapha Bundu à Anderlecht

"Le problème, c'est qu'on avait un dossier incroyable, avec unanimité dans le scouting et le staff. Tout le monde était un grand fan de lui. Physique, rapide, il savait dribbler. Bien sûr, il venait d'une compétition plus basse, donc il devait se développer. C'est toujours difficile d'accepter que tu as un bon dossier et que ça ne marche pas."

Relancé sur la question de son pire transfert, qui n'était donc pas Mustapha Bundu puisque tout semblait réuni pour que ça fonctionne, Peter Verbeke s'est alors tourné vers sa période brugeoise. "Sofyan Amrabat, à Bruges, n'a pas joué, donc c'était un mauvais transfert pour Bruges. À la fin, il a joué à Manchester United. Mais ce n'était pas un bon transfert pour Bruges, parce qu'il n'a pas joué."

"Parfois, tu fais des transferts où tu dis que ça n'a pas marché même si tu as un bon dossier et que tu as bien travaillé. Chaque dossier est différent, mais sur chaque dossier, mon équipe et moi avons travaillé dur. Mais à la fin, si je prends la responsabilité de le recruter et que ça tombe à l'eau, c'est ma responsabilité et c'est comme ça", a-t-il conclu.

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