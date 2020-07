Officiel : Roulers accueille un médian passé par le Standard et un ancien attaquant de Lokeren

Le club flamand, relégué en Nationale 1, se renforce durant ce mercato estival et devrait faire partie des favoris au titre lors de la saison à venir.

Roulers est descendu en Nationale 1 mais ne compte pas y végéter. Le club compte bien faire son retour en D1B à l'issue de la saison prochaine et continue de se renforcer. D'ailleurs, les pensionnaires du Stade du Schiervelde misent de plus en plus sur la jeunesse comme l'attestent leurs deux derniers transferts.

Eugenio Pina (22ans), milieu de terrain passé par le Standard de Liège et la Louvière-Centre, a signé un contrat de trois ans chez les Blanc et Noir.

Potien Lembo (20ans), attaquant passé par Lokeren, a lui aussi paraphé un contrat de 3ans avec le KSV.