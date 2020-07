Un ancien joueur de Tottenham séduit la Belgique

Libre de tout contrat, l'ancien gardien de but de Tottenham a une vision claire pour la suite de sa carrière.

Il n'y a pas que Vertonghen qui a quitté Tottenham ces derniers jours. C'est aussi le cas de Michel Vorm, gardien hollandais des Spurs. Dans une interview donnée au site batave AD.NL, le gardien a parlé de la suite de sa carrière.

"J'ai 36 ans, et je me sens encore en forme et je peux rendre des services à un club. Je n'ai joué qu'un match cette saison mais à l'entraînement j'ai bossé avec Kane et Son. Je me dis que pour la suite de ma carrière je serais bien aux Pays-Bas. Je vois bien mes enfants y grandir. Un club aux Pays-Bas ou en Belgique ce serait l'idéal pour moi. J'ai d'ailleurs déjà eu des contacts avec certaines formations".

Il y a quelques mois, le nom de Michel Vorm avait été cité à Anderlecht, mais ce n'est jamais allé plus loin qu'un contact entre les deux parties.