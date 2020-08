Deux retours dans le groupe du Barça avant la reprise de la Ligue des Champions

Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ont repris l'entraînement collectif avec le Barça ce samedi annonce Mundo Deportivo. Grizemann, touché au quadriceps, était sur la touche depuis l'avant-dernière journée de Liga.

De son côté, Ousmane Dembélé avait été touché en février et opéré à la cuisse. Il était sur la touche depuis environ six mois. Ces deux retours offriront plus d'alternatives offensives pour les Blaugranas en vue du 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pour rappel, le Barça affrontera Naples ce 8 août.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 @Dembouz and @AntoGriezmann spend part of the session working out with the group

⚽ Also taking part were @IP_Sotorres1, @osmingue3, Ludovit Reis, @JandroOrellana6, @Monchurodriguez, @konradjr, @RiquiPuig, and @ANSUFATI of @FCBarcelonaB pic.twitter.com/PSEqKZ75yE