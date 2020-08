Europa League : Casteels perd tout dans les dernières minutes, Copenhague écrase Istanbul

Les deux premières rencontres de la soirée d'Europa League, dont les matchs aller avaient pu être disputés, se sont achevées sur le même score, mais pas via le même scénario.

Le FC Copenhague arrivait contre l'Istanbul Basaksehir, champion de Turquie, avec un but de retard mais n'a pas tardé à prendre l'avantage (4e, 1-0). Au retour des vestiaires, un second but sur penalty plaçait les Danois en position de qualification et peu après l'heure de jeu, le score était fixé à 3-0, les Turcs ne parvenant jamais à reprendre leurs esprits. Une qualification facile pour le FC Copenhague.

Mais du côté du Shakthar Donetsk, si les données étaient les mêmes, le scénario aura été plus tendu. Dans les faits de match, d'abord : à peine le Shakthar réduit à 10 (68e), Brooks était également exclu (70e) et Wolfsbourg allait prendre l'eau en toute fin de rencontre. Koen Casteels, titulaire entre les perches des Loups, prenait ainsi ... 3 buts à partir de la 89e minute, pour un score final de 3-0 et une élimination cruelle.