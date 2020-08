Victoire sans appel de l'Union Saint-Gilloise à Lens en amical

Les Unionistes se sont montrés très solides face au récent promu de Ligue 1.

L'Union s'est imposée sur le score de 1-3 à Lens, nouveau promu de Ligue 1. Les hommes de Mazzu on livré une belle prestation face à l'équipe bis de Lens

Il a fallu attendre la deuxième période pour voir des buts. Hamzaoui a ouvert le score à la 54e minute de jeu avant que Nielsen ne double la marque six minutes plus tard. Undav marquait le troisième but de l'Union à la 65e minute. Oudjani réduisait la marque pour les Lensois dans le début du dernier quart d'heure.

Après sa victoire 0-2 en amical contre Mouscron, l'Union continue sur sa bonne lancée.