Pep Guardiola annonce que l'un de ses espoirs ne prolongera pas

On va bientôt appeler cela le syndrome de Leroy Sané. Après l'Allemand, un autre joueur ne veut pas prolonger chez les Citizens et devrait quitter le club.

Eric Garcia ne veut pas prolonger son contrat à Manchester City. C'est Pep Guardiola lui-même qui l'a annoncé ce jeudi lors de la conférence de presse du match de Ligue des champions contre le Real.

Agé de 19 ans, le jeune défenseur espagnol est sous contrat jusqu'en juin 2021 et est cité du côté du FC Barcelone et devrait rejoindre la Catalogne dans les prochaines semaines. "Il nous a fait savoir qu'il ne prolongerait pas son contrat avec City. "Je voulais le conserver mais ce ne sera pas possible. Il va nous quitter pour un autre club", a déclaré Guardiola sur les réseaux sociaux du club.

Garcia avait rejoint Manchester City en 2017, il avait alors quitté le FC Barcelone pour retrouver Pep. Il a disputé 13 rencontres de Premier League.