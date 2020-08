Roulers: la nouvelle direction fait le ménage

Le club de Roulers est en pleine reconstruction. Pour la prochaine saison en Nationale 1, le club flandrien fait table rase.

Il y a deux semaines, le club de Roulers a annoncé avoir été sauvé grâce à des investisseurs. KSVR 2.0 est donc sur les rails et ce jeudi le club a communiqué: plusieurs personnes quittent le club avec effet immédiat:

Marco Manso (CEO), Ann Van Poucke, Frederik De Vuyst (Vente et Marketing), Jonas Desmedt (Ticketing), Charlot Lefebvre (Events) et Dirk Demeulenaere (administration des jeunes) ne font plus partie du club.

Diederiek Degryse est le nouveau CEO du club, alors que Jolan Fund devient le Directeur Sportif. Le club annonce aussi le retour de Brecht Descheemaker en tant que responsable de la pelouse.

Le club de Roulers disputera la prochaine saison de Nationale 1.