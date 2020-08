Andrea Pirlo va remplacer Sarri à la Juventus !

C'est une grosse surprise qui pourrait être annoncée du côté de la Juventus. Selon les infos des journalistes italiens Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano, les Bianconeri ont déjà choisi le remplaçant de Maurizio Sarri : il s'agit d'Andrea Pirlo.

Alors que certains médias annonçaient une arrivée de Pochettino au poste de T1, il n'en sera rien. Le président Agnelli aurait choisi Pirlo comme nouvel entraîneur de la Juve. L'officialisation ne devrait pas tarder !

C'est une surprise à laquelle personne ne s'attendait réellement !

Andrea Pirlo is going to be the new Juventus manager. He has been choosen by the president Andrea Agnelli. Last details to be completed... and here we go ⚪️⚫️ @SkySport @DiMarzio #Juventus