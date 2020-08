Les regrets de l'Atalanta: "On a cru que c'était plié"

A cinq minutes près, l'Atalanta était en demi-finale de sa première Ligue des Champions.

L'Atalanta a fait plus que tenir tête au PSG, mercredi soir, en Ligue des Champions. Le petit poucet de ces quarts de finale, qui participait pour la toute première fois à la C1, a même dominé les Parisiens pendant le premier acte.

Mais les Bergamasques ont baissé pavillon après le repos et ont fini par craquer dans les arrêts de jeu. Un scénario cruel que Gian Piero Gasperini n'a pas vu venir. "On pensait que c'était plié", commente-t-il. "On a plutôt bien géré, mais l'entrée de Mbappé a changé la donne. Il a apporté de l'énergie au PSG qui était en train de perdre le match." Avec la réussite au bout du compte pour les Parisiens...