Arsenal change de directeur sportif après une saison compliquée

Chaises musicales à Arsenal : le directeur sportif des Gunners, Raul Sanllehi, a été démis de ses fonctions par le club au terme d'une saison mitigée qui s'est terminée par une victoire en FA Cup mais aussi une piètre 8e place au classement général de Premier League. Sanllehi, en poste depuis 2018, avait notamment été à la base du mercato le plus onéreux d'Arsenal l'été passé.

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.