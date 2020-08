Les premiers mots de Jan Vertonghen : "Axel Witsel m'a conseillé de venir ici"

Libre de tout contrat après huit saisons à Tottenham, le Diable Rouge évoluera au Portugal la saison prochaine.

Jan Vertonghen a rejoint Benfica où il a paraphé un contrat de trois saisons. Le club lisboète a terminé à la deuxième place la saison dernière au Portugal et jouera les barrages de la Ligue des Champions.

"Benfica est une super équipe et je pense que l’on peut arriver à disputer les poules de la Ligue des Champions", a déclaré le joueur lors de sa présentation. Et d’ajouter : "J’ai parlé à Axel avant et il m’a conseillé de venir ici pour le club, les supporters et l’ambiance. Benfica m’a offert de la stabilité, ce qui était important dans mon choix. J’ai aussi senti de la confiance de la part du club", a expliqué le Belge sur le site officiel du club.

Vertonghen sera le troisième international belge à évoluer chez les Aigles après Michel Preud'homme (1994-99) et Axel Witsel (2011-12).