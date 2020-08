L'Olympique Lyonnais croit en ses chances : "On veut créer la surprise face à Manchester City"

Présent en conférence de presse avant le quart de finale de Ligue des champions face à Manchester City, le coach de l'OL croit en l'exploit.

Manchester City se méfie de l'Olympique Lyonnais. L'élimination de la Juventus lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions n'a laissé personne indifférent. Rudi Garcia espère tirer son épingle du jeu face au club mancunien. "Avoir éliminé la Juventus nous donne plus de confiance. On a envie de rester longtemps à Lisbonne. Manchester City est le grand favori. On veut créer la surprise ce samedi", souligne le technicien rhodanien.

Le coach de l'OL compte bien contrecarrer les plans des Citizens samedi soir. "On a regardé les rencontres post confinement de City. Ce n'est pas le système qui compte mais l'animation, la qualité de mon équipe. Il faudra certainement plus courir. On est capables d'avoir des sorties de balle intéressantes, de faire le pressing. Il faudra jouer avec nos arguments pour gêner cette équipe de Manchester City", a conclu le technicien français.