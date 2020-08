Blaise Matuidi explique pourquoi il a quitté la Juventus pour rejoindre l'Inter Miami

L'international français (33 ans, 35 matchs en Serie A pour la saison 2019-2020) est revenu sur son choix étonnant de quitter la Juventus Turin cet été afin de s'engager avec l'Inter Miami.

Blaise Matuidi explique que sa décision de rejoindre la MLS a été guidée par des motivations familiales dans une interview accordée à L'Equipe.

"Le confinement m'a fait prendre conscience à quel point je devais penser à ma famille, confie le champion du monde. Je savais déjà qu'elle était ce que j'avais de plus cher, bien sûr, mais après m'être retrouvé enfermé pendant deux mois avec ma femme et mes enfants, comme ne l'avais jamais fait de toute ma carrière, le lien est devenu encore plus fort. Je me suis dit que j'avais vraiment besoin de profiter de mes enfants, de penser à eux d'abord, même s'ils se sentaient très bien en Italie. J'ai regardé dans mon rétro, retracé le parcours de ma carrière et me suis dit : 'Qu'est-ce que tu veux aller chercher ?' C'était peut-être le moment de changer de direction", a expliqué celui qui a été contaminé par le Covid-19 et qui a pu réfléchir au sens de la vie.

Le champion du monde sait que son départ pour la MLS est un risque pour sa place en équipe de France pour l'Euro 2021. "Je sais que de jeunes joueurs montent et démontrent avoir les qualités pour devenir importants. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot non plus", a conclu Matuidi.