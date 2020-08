Paul Clement a déjà opté pour Thomas Didillon: "Un choix difficile"

A peine arrivé, déjà dans le onze, Thomas Didillon n'aura pas traîné avant de convaincre son nouvel entraîner.

Warleson avait été impeccable la semaine dernière, le gardien brésilien a pourtant été victime de l'arrivée de Thomas Didillon, dimanche après-midi. C'est le Français qui a pris place entre les perches du Cercle pour défier l'Antwerp. "Un choix difficile, parce que Warleson avait été très bon au Standard", estime Paul Clement.

Le coach du Cercle a opté pour l'expérience de Thomas Didillon, mais c'est loin d'être définitif. "Warleson a moins d'expérience, mais beaucoup de potentiel. Mais ils vont tous les deux devoir se battre pour leur place", insiste-t-il.

Thomas Didillon, pour sa part, est là pour engranger un maximum de temps de jeu. "Je suis arrivé à un moment de ma carrière où ce qui compte c'est de jouer le plus de matchs possible et je ne peux pas me permettre de traîner sur le banc ou en tribunes."