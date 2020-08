Dimitri Payet se fait fracasser par un consultant français à la suite de son tweet

Dimitri Payet ne s'est pas fait que des amis en France, à commencer par Eric Di Meco, pourtant ancien joueur de l'OM.

Dans la nouvelle émission de Top of the foot ce lundi en fin de journée, Di Meco, pourtant grand supporter et ancien joueur de l'Olympique de Marseille, n'a pzs pris la défense de Dimitri Payet à la suite de son tweet chambrant le PSG: "J’ai un problème, qui est peut-être un problème de génération. J’ai du mal avec le chambrage via les réseaux sociaux par des joueurs en activité ou récemment passés et qui s’approprient l’histoire du club sans forcément l’avoir marquée."

Entre les lignes, et s’il ne le nomme à aucun moment, Di Meco s’en prend clairement à Payet. "Il faut faire attention parce que derrière il faut assumer. Il y a des PSG-OM qui arrivent (le 13 septembre, au Parc des Princes), et ces joueurs vont être particulièrement surveillés et ils l'ont déjà été, estime le consultant RMC Sport. J’avoue que, moi, en tant que joueur aujourd’hui, je supporterai mal, en sortant d’une finale que je perds, de me faire chambrer par un mec que j’affronte trois mois après. Et j’espèrerais juste pour lui, que le soir où on va se croiser, il soit solide. C’est un football que je ne connais pas."

La réception de Dimitri Payet et de Marseille le 13 septembre prochain risque donc d'être très très chaude.