Mauro Icardi clame son amour pour le PSG: "La meilleure décision de ma vie"

Épanoui au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a mesuré le chemin parcouru un an après son arrivée dans la capitale.

Cela fait presque un an que Mauro Icardi a posé ses valises au PSG. Buteur dont la réputation n’est plus à faire, l’Argentin avait fait ses armes en Serie A. En France, Icardi a vécu une année très riche. Le goleador a d’abord empilé les buts comme des perles, réalisant une première partie de saison de très haut niveau. Puis la suite a été un peu plus contrastée avec un temps de jeu famélique et une efficacité en baisse.

L’Argentin semble cependant complètement épanoui dans la capitale. Et il n’hésite pas à afficher son bien-être sur Instagram:" Il y a un an, je devais prendre une décision de changer, essayer de découvrir quelque chose de nouveau… Aujourd’hui, un an plus tard, nous pouvons avoir la tête haute en nous retournant sur ce que nous avons fait, ce que nous avons bâti et le chemin que nous suivons… Je n’ai pas de mots pour vous remercier après toute l’affection que vous m’avez donnée suite à cette décision prise il y a un an… C’est la meilleure décision de ma vie. Allez Paris !"